Денис Мужжухин о допинговом скандале в России: «У МОК есть достаточно доказательств, что манипуляции были довольно широки»

Новости Беларуси. Ситуацию с российскими спортсменами на ОИ-2018 обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Минспорта о проекте указа: «Ужесточение подходов к персоналу спортсмена, который склоняет к употреблению допинга»

Егор Хрусталёв, ведущий:

Одно из самых важных «чудес» в кавычках – это небывалый в истории олимпийского движения допинговый скандал. Спортсмены сборной России смогут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Вы знаете, давайте немножко, применимо к Беларуси, попытаемся тут порассуждать. Денис Александрович, вот у меня такой вопрос с точки зрения, уже, когда эмоции более-менее улеглись, потому что мы живём в одном информационном пространстве. Мы видим, как на ток-шоу российские чиновники и спортсмены обсуждали, придавая этому, в первую очередь, конечно, как бы, исключительно политическую сторону конфликта. Но Вы же знаете, как происходит ситуация с пробами и, наверняка, ознакомились с той ситуацией, которая происходила во время Олимпийских игр в Сочи. То есть, ну, нет же дыма без огня? И, в общем-то, и в России это признают. Насколько велики масштабы этой проблемы по сравнению с тем, какое было принято решение, по Вашему мнению?

Мужжухин о допинг-пробах белорусских атлетов: «Ни один непроверенный спортсмен в самолет не сажается»

Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь:

Вы знаете, у МОКа есть достаточно оснований и доказательств, что манипуляции были довольно широки.

Иначе таких решений радикальных они бы не применяли.

И до принятия этого решения об отстранении российской команды от Олимпийских игр, были индивидуальные санкции к конкретным спортсменам. И, в общем-то, их тоже достаточно большое количество. Но Международный олимпийский комитет прекрасно понимает, что Олимпиада без России – это уже, наверное, не то зрелище, которое ожидают болельщики со всего мира. И вот это вот компромиссное решение, что допустить российских атлетов под нейтральным флагом, ну, наверное, оно такое взвешенное. И я уверен, что МОК, не имея каких-то серьёзных и веских доказательств, такие решения бы не принимал.