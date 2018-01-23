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Шипулин, Устюгов, Ан. Ведущих российских спортсменов не пустили на ОИ-2018

23 января 2018 15:32
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Новости России. МОК не включил в список спортсменов из России, которые допущены к Олимпиаде, несколько ведущих атлетов – биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.

По информации российских СМИ, эти спортсмены не были замешаны в допинговых историях.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу недопуска до турнира лидеров. По словам Губерниева,

«разум отказывается в это верить! Я не знаю, что делать».

Дмитрий Губерниев:
Российскому спорту нанесен подлый змеиный удар исподтишка. В тот самый момент, когда все заседания CAS (Спортивный арбитражный суд – прим. ред.) уже расписаны и до Олимпийских игр практически не остается времени, выводят из строя лучших, честнейших спортсменов страны. Шипулин, Устюгов и Ан не замешаны ни в чем. Это сделано специально, для того, чтобы не успели подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Комментатор также высказал свои опасения по поводу участия российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде.

Дмитрий Губерниев:
Что-то подсказывает, что вот этот список спортсменов далеко не полный.

В начале декабря Александра Лукашенко и Дарья Домрачева прокомментировали решение МОК по сборной России на Олимпиаде.

Эту проблему Россия может решить красиво. Лукашенко о санкциях в отношении российских олимпийцев

# Фотофакт # Виктор Ан # Антон Шипулин # Дмитрий Губерниев # Зимняя Олимпиада – 2018

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