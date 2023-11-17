Во Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти Ларисы Годиевой

В столичном Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти заслуженного тренера СССР Ларисы Годиевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проводятся при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси. А за награды на коврах борются более 200 юных граций из нашей страны и России.

Данные соревнования являются традиционными и проводятся уже в 34 раз. И самое важное – преемственность поколений. Организуют турнир и судят выступления молодых спортсменок состоявшиеся воспитанницы школы. Грации, которые делали здесь свои первые шаги, завоевали 8 медалей Олимпийских игр и более 60 наград на чемпионатах мира и Европы. А сейчас именитые гимнастки, которые уже завершили карьеру, с удовольствием продолжают принимать участие в жизни родного СДЮШОР.

Марина Гончарова, главный судья соревнований:

Очень приятно и одновременно ответственно проводить уже не первый год эти соревнования в качестве главного судьи и, естественно, будучи воспитанницей этой школы. Здесь в основном представлены ученицы этой школы. Поэтому мы обращаем на них особое внимание и пытаемся найти новых звездочек.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

СДЮШОР – школа со своими традициями. Ей исполняется уже 45 лет. Эти состязания проводятся уже не первый год. Они занимают очень значимое место в гимнастическом календаре, так как для многих юных граций именно этот турнир дает путевку к высоким спортивным достижениям.