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Во Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти Ларисы Годиевой

17 ноября 2023 19:28
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В столичном Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти заслуженного тренера СССР Ларисы Годиевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проводятся при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси. А за награды на коврах борются более 200 юных граций из нашей страны и России.

Во Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти Ларисы Годиевой-1

Данные соревнования являются традиционными и проводятся уже в 34 раз. И самое важное – преемственность поколений. Организуют турнир и судят выступления молодых спортсменок состоявшиеся воспитанницы школы. Грации, которые делали здесь свои первые шаги, завоевали 8 медалей Олимпийских игр и более 60 наград на чемпионатах мира и Европы. А сейчас именитые гимнастки, которые уже завершили карьеру, с удовольствием продолжают принимать участие в жизни родного СДЮШОР.

Во Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти Ларисы Годиевой-4

Марина Гончарова, главный судья соревнований:
Очень приятно и одновременно ответственно проводить уже не первый год эти соревнования в качестве главного судьи и, естественно, будучи воспитанницей этой школы. Здесь в основном представлены ученицы этой школы. Поэтому мы обращаем на них особое внимание и пытаемся найти новых звездочек.

Во Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти Ларисы Годиевой-7

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
СДЮШОР – школа со своими традициями. Ей исполняется уже 45 лет. Эти состязания проводятся уже не первый год. Они занимают очень значимое место в гимнастическом календаре, так как для многих юных граций именно этот турнир дает путевку к высоким спортивным достижениям.

Во Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти Ларисы Годиевой-10

Соревнования продолжатся 18 ноября. В этот день станут известны имена чемпионов и призеров во всех категориях. Всего в рамках турнира будет разыграно 15 комплектов медалей.

# Художественная гимнастика # Вадим Грачев # Марина Гончарова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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