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Марина Мулярчик заработала бронзовую награду молодёжного чемпионата Европы по боксу

17 ноября 2023 19:02
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Марина Мулярчик стала обладательницей бронзовой награды молодежного чемпионата Европы, который проходит в Будве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Мулярчик заработала бронзовую награду молодёжного чемпионата Европы по боксу-1

Наша спортсменка в весовой категории до 57 килограммов вышла в полуфинал, где уступила представительнице Черногории Божане Гойкович. Поскольку в боксе нет поединков за третье место, проигравшие в полуфиналах получают бронзовые медали. Также одна гарантированная бронзовая награда в активе еще одного представителя Беларуси. Вадим Волчек вышел в полуфинал, где через несколько минут за выход в финальный поединок в весовой категории до 63,5 килограмма встретится с грузином Лаша Гагнидзе.

# Женский бокс # Фотофакт

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