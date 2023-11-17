Марина Мулярчик заработала бронзовую награду молодёжного чемпионата Европы по боксу

Наша спортсменка в весовой категории до 57 килограммов вышла в полуфинал, где уступила представительнице Черногории Божане Гойкович. Поскольку в боксе нет поединков за третье место, проигравшие в полуфиналах получают бронзовые медали. Также одна гарантированная бронзовая награда в активе еще одного представителя Беларуси. Вадим Волчек вышел в полуфинал, где через несколько минут за выход в финальный поединок в весовой категории до 63,5 килограмма встретится с грузином Лаша Гагнидзе.