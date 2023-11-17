«Большой шаг в настоящую лёгкую атлетику». Сборная Гомельской области стала победителем «Школиады»

В Минске состоялся финал «Школиады» по легкой атлетике, который собрал семь команд учащихся пятых и шестых классов из разных уголков Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ребята вели борьбу в пяти дисциплинах. Отметим, каждый юный атлет прошел отборочный этап. Так что в столице собрались сильнейшие. Состязательный день получился насыщенным, а впечатления яркими. Победителем стала сборная Гомельской области. Второе место у Гродненской. Третье – у Витебской.

Дмитрий Сивов, главный тренер сборной Могилевской области: Для детей в первую очередь это очень большой шаг в настоящую легкую атлетику. Это база Республиканского центра по легкой атлетике, здесь тренируются наши прославленные легкоатлеты. Максим Недосеков здесь тренируются, Эльвира Герман. Именно в этом манеже. И дети немножко прикоснулись к истории и к великим людям.

Надежда Бут-Гусаим, спортивный директор Белорусской федерации легкой атлетики:

В этом году как никогда сильные дети приехали. После этого турнира у детей начинается Республиканская спартакиада школьников. Она как отправная точка уже во взрослый спорт. Соответственно, уже в следующем году эти дети будут выступать на спартакиадах и первенствах Республики Беларусь.

«Школиада» – турнир детский, но накал борьбы здесь высокий. Участники познают как радость побед, так и горечь поражений. При этом многие ребята мечтают попасть на эти соревнования.