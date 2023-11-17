«Большой шаг в настоящую лёгкую атлетику». Сборная Гомельской области стала победителем «Школиады»

В Минске состоялся финал «Школиады» по легкой атлетике, который собрал семь команд учащихся пятых и шестых классов из разных уголков Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске состоялся финал «Школиады» по легкой атлетике, который собрал семь команд учащихся пятых и шестых классов из разных уголков Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ребята вели борьбу в пяти дисциплинах. Отметим, каждый юный атлет прошел отборочный этап. Так что в столице собрались сильнейшие. Состязательный день получился насыщенным, а впечатления яркими. Победителем стала сборная Гомельской области. Второе место у Гродненской. Третье – у Витебской.
Дмитрий Сивов, главный тренер сборной Могилевской области:
Для детей в первую очередь это очень большой шаг в настоящую легкую атлетику. Это база Республиканского центра по легкой атлетике, здесь тренируются наши прославленные легкоатлеты. Максим Недосеков здесь тренируются, Эльвира Герман. Именно в этом манеже. И дети немножко прикоснулись к истории и к великим людям.
Надежда Бут-Гусаим, спортивный директор Белорусской федерации легкой атлетики:
В этом году как никогда сильные дети приехали. После этого турнира у детей начинается Республиканская спартакиада школьников. Она как отправная точка уже во взрослый спорт. Соответственно, уже в следующем году эти дети будут выступать на спартакиадах и первенствах Республики Беларусь.
«Школиада» – турнир детский, но накал борьбы здесь высокий. Участники познают как радость побед, так и горечь поражений. При этом многие ребята мечтают попасть на эти соревнования.
Виктория Карп, участница турнира (Могилевская область):
Мне нравится здесь, я участвовала в прошлом году – ничего не заняла и целый год усердно тренировалась, чтобы занять сегодня место. Я заняла первое место. Мой кумир – это я, я горжусь собой.
Ульяна Смолякова, участница турнира (Могилевская область):
Я в первый раз на республиканских соревнованиях, я очень этого ждала и готовилась. Мне очень все нравится: интересно и новые знакомства.
Тамара Панасовец, участница турнира (Брестская область):
В первый раз я не попала сюда, но я тренировалась, я ждала этого. И я сюда попала.
Отметим, вне зависимости от результатов все участники получили памятные подарки.