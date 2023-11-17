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Хоккей. «Брест» в овертайме обыграл «Динамо-Молодечно» в дебютном матче под руководством Пушкова в ЧБ

17 ноября 2023 14:14
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«Брест» в овертайме обыграл «Динамо-Молодечно» в дебютном матче под руководством Сергея Пушкова в чемпионате Беларуси по хоккею. Первый отрезок встречи остался безголевым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Брест» в овертайме обыграл «Динамо-Молодечно» в дебютном матче под руководством Пушкова в ЧБ-1

А во втором динамовцев вперед вывел Павел Копытин. Однако за пять минут до завершения дуэли Максим Мельников восстановил паритет. Борьба перешла в овертайм, где победу брестчанам принес Павел Развадовский – 2:1.

Хоккей. «Брест» в овертайме обыграл «Динамо-Молодечно» в дебютном матче под руководством Пушкова в ЧБ-4

Борьба в экстралиге возобновится 19 ноября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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