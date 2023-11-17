Хоккей. «Брест» в овертайме обыграл «Динамо-Молодечно» в дебютном матче под руководством Пушкова в ЧБ

«Брест» в овертайме обыграл «Динамо-Молодечно» в дебютном матче под руководством Сергея Пушкова в чемпионате Беларуси по хоккею. Первый отрезок встречи остался безголевым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А во втором динамовцев вперед вывел Павел Копытин. Однако за пять минут до завершения дуэли Максим Мельников восстановил паритет. Борьба перешла в овертайм, где победу брестчанам принес Павел Развадовский – 2:1.