Она вернулась: Виктория Азаренко победила в первом матче после годового перерыва
Новости Беларуси. 21 июня в доигровке матча, который накануне состоялся не до конца, Виктория Азаренко одержала победу над теннисисткой из Японии Риса Одзаки (6:3, 4:6, 7:6).
В третьем по счету сете белорусская теннисистка была лучше на решающем тай-бреке – 9:7.
Турнир, в рамках которого состоялась игра, проходит на Майорке. Это первое соревнование, в котором принимает участие Виктория, после того, как она целый год не играла в большой теннис. За время перерыва девушка стала мамой сына Лео Александра.
Спортсменка просила не называть начало ее игр возвращением, потому что она не участвовала в соревнованиях из-за счастливого события в ее жизни, а не из-за травмы или выгорания.
Как болельщики во всем мире радовались тому, что Виктория снова вернулась в мир большого тенниса, мы уже писали.
Поклонники теннисистки говорили, что она «святая», «вдохновляющяя» и «потрясающая мать и теннисистка» – здесь подробнее.