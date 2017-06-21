Она вернулась: Виктория Азаренко победила в первом матче после годового перерыва

Новости Беларуси. 21 июня в доигровке матча, который накануне состоялся не до конца, Виктория Азаренко одержала победу над теннисисткой из Японии Риса Одзаки (6:3, 4:6, 7:6).

В третьем по счету сете белорусская теннисистка была лучше на решающем тай-бреке – 9:7.