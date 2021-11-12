Виталий Вовк о продукции МТЗ: хотим, чтобы техника, которую мы создаём для хоккея, нашла своего покупателя не только в Беларуси

В пятницу, 12 ноября, хоккеисты минского «Динамо» побывали на экскурсии на МТЗ и даже примерили рабочую форму. «Зубры» прибыли в центр комплектации. Там всем гостям предоставили возможность самостоятельно собрать трактор.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Сегодняшнее событие говорит о том, что Минский тракторный завод и спортивная команда хоккеистов Республики Беларусь является одним целым, мы вместе прославляем нашу страну. Мы на полях, хоккеисты – на спортивных баталиях. Все мы вместе делаем общее дело на благо нашей родной Беларуси. Мы хотим, чтобы та техника, которую мы сегодня создаем именно для хоккея, это ледовая машина, наш новый продукт, нашел своего покупателя не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. И вместе с хоккеистами мы продвигаем свой новый продукт.

Праздничный день завершился для гостей на ура. Все обменялись подарками и сделали памятные фото. А благодаря соглашению, теперь работники Минского тракторного завода смогут бесплатно посещать домашние матчи динамовцев.