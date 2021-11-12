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Председатель Федерации хоккея на МТЗ: «Мы очень рады вновь возобновить сотрудничество с таким партнёром»

12 ноября 2021 18:30
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Новости Беларуси. Минский тракторный завод стал официальным партнером Федерации хоккея по развитию детско-юношеского спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь все участвующие команды в юниорской лиге получат новую игровую форму с индивидуальным дизайном и организацию интернет-трансляций всех матчей сезона. Еще одно преимущество соглашения – предоставление отечественных льдозаливочных комбайнов.  

Председатель Федерации хоккея на МТЗ: «Мы очень рады вновь возобновить сотрудничество с таким партнёром»-1

Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» давно занималась поисками партнеров на национальном и международном уровнях с целью продвижения хоккея с шайбой в нашей стране и за ее пределами. Все это необходимо для привлечения молодежи к здоровому образу жизни и занятиям спорта не только на любительском, но и на профессиональном уровне.  

Председатель Федерации хоккея на МТЗ: «Мы очень рады вновь возобновить сотрудничество с таким партнёром»-4

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:  
Мы очень рады вновь возобновить сотрудничество с таким партнером, как МТЗ, который разделяет наши принципы развития детского хоккея. В рамках «Кубка Президентского спортивного клуба» одна команда не могла доехать и мы быстро, оперативно собрали сборную юниорскую команду МТЗ, которая приняла участие. Благодаря этому проекту, мы могли сделать это оперативно.  

# Хоккей Беларуси # Александр Богданович # Кирилл Воронин # Павел Варфоломеев # Виталий Вовк # Фотофакт

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