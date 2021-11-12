Председатель Федерации хоккея на МТЗ: «Мы очень рады вновь возобновить сотрудничество с таким партнёром»

Новости Беларуси. Минский тракторный завод стал официальным партнером Федерации хоккея по развитию детско-юношеского спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь все участвующие команды в юниорской лиге получат новую игровую форму с индивидуальным дизайном и организацию интернет-трансляций всех матчей сезона. Еще одно преимущество соглашения – предоставление отечественных льдозаливочных комбайнов.

Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» давно занималась поисками партнеров на национальном и международном уровнях с целью продвижения хоккея с шайбой в нашей стране и за ее пределами. Все это необходимо для привлечения молодежи к здоровому образу жизни и занятиям спорта не только на любительском, но и на профессиональном уровне.