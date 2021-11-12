Игрок молодёжной сборной по хоккею о победе над датчанами: «Начали хорошо, контролировали игру»

В первом периоде наши отличись дважды – в начале и в конце. А после перерыва голевая феерия продолжилась. Дружина из Дании не смогла сдержать наших парней и пропустила пять шайб. В третьей 20-минутке лишь единожды белорусы не смогли спасти свои ворота, но позже ответили. Итог – красивая и уверенная победа со счетом – 8:1.

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает свое успешное выступление на Турнире четырех наций. 12 ноября были повержены датчане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Суворов, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Начали хорошо, контролировали игру. Все время были везде с шайбой, много контролировали. В третьем периоде вышли, может, счет позволял, поэтому немного расслабились. Такое, конечно, нельзя делать.

Напомним, ранее наши хоккеисты уже справились с командой Австрии – 4:1. Дальше нам будет противостоять Латвия. Дуэль начнется в 18:00 13 ноября.