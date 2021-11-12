Юниорская сборная Беларуси по хоккею обыграла датчан со счётом 5:2

Новости Беларуси. Сборная по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, не стала отставать от товарищей постарше и также завершила свой поединок победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 ноября была разгромлена Германия – 5:0. А в этот раз наши парни оказались сильнее Дании. В первом отрезке матча команды по очереди поразили ворота соперника, а после перерыва белорусы вырвались вперед и начали последнюю двадцатиминутку в статусе лидера. Сам третий период подарил болельщикам обилие реализованных моментов. Наши парни обыграли своих оппонентов со счетом 5:2. Следующий поединок состоится 13 ноября в 17:00 против Словакии.