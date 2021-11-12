Хоккеисты «Динамо-Минск» побывали на МТЗ и собрали трактор

Новости Беларуси. Минский тракторный завод стал официальным партнером Федерации хоккея по развитию детско-юношеского спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Председатель Федерации хоккея на МТЗ: «Мы очень рады вновь возобновить сотрудничество с таким партнером» – читайте здесь.

В пятницу, 12 ноября, хоккеисты минского «Динамо» побывали на экскурсии на МТЗ и даже примерили рабочую форму. Но на этом культурная программа не закончилась. «Зубры» прибыли в центр комплектации. Там всем гостям предоставили возможность самостоятельно собрать трактор.

Кирилл Воронин, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Во-первых, очень нравится то, как люди здесь работают. То, какая отлаженная работа, чистота, профессионализм. То есть, честно, я не ожидал, увидеть то, как люди здесь слаженно работают.