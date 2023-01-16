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Виктория Азаренко: «Я приближаюсь к концу карьеры»

16 января 2023 17:13
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В Мельбурне стартовал открытый чемпионат Австралии по теннису – первый турнир Большого шлема в новом сезоне. И уже в дебютный день белорусские болельщики смогли познать и сладость победы и горечь поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Виктория Азаренко: «Я приближаюсь к концу карьеры»-1

Виктория Азаренко за 2 часа и 5 минут одолела в двух сетах американку Софью Кенин – 6:4, 7:6. В каждом сете шла упорная борьба, но решающие моменты оставались за нашей теннисисткой. Дальше она встретится со 191-й ракеткой планеты, аргентинкой Надей Подорошкой.  

Виктория Азаренко: «Я приближаюсь к концу карьеры»-4

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:  
Моя игра сегодня была не на высоте, но я смогла найти способ победить. Ментально я оставалась очень сильной и продолжала искать решение. Подача работала довольно хорошо, я смогла использовать ее как преимущество. Мы с командой много работали в межсезонье, вкладывая кровь, пот и слезы, чтобы быть здесь и показать все, на что способны.  

Я приближаюсь к концу карьеры. Не могу сказать, что нацеленность на результат не сработала для меня. Это также сыграло со мной злую шутку в психологическом плане – когда не оправдываешь своих ожиданий. Я не хочу рассуждать, смогу или не смогу это сделать. Я просто хочу посмотреть, что произойдет. Это уже большая победа для меня.  

Виктория Азаренко: «Я приближаюсь к концу карьеры»-7

Александра Саснович также все еще в игре. Белоруска смогла обыграть Бренду Фрухвиртову – 7:5, 6:2. 15-летняя представительница Чехии в первом сете смогла дать бой Саснович, во второй партии все прошло спокойнее. Дальше Александре предстоит дуэль с серьезной оппоненткой – третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.  

А вот представитель мужского разряда Илья Ивашко борьбу на турнире уже завершил. Он проиграл более рейтинговому сопернику Ботику ван де Зандшульпу из Нидерландов со счетом 3:6, 6:3, 5:7, 3:6. Пятая ракетка планеты Арина Соболенко стартует на турнире предстоящей ночью матчем против чешки Терезы Мартинцовой. Он состоится первым запуском на корте имени Рода Лейвера в три часа ночи по белорусскому времени.  

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