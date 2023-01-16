Баскетболисты «Минска» потерпели 20-е поражение в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Минска» потерпели 20-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз белорусская команда проиграла в Краснодаре «Локомотиву-Кубани» – 56:74.

Заключительный поединок первого круга «Минск» проведет 19 января на выезде в Самаре. После окончания первого этапа регулярного чемпионата дюжина команд разделится на две шестерки. «Минск» выступит в группе В вместе с баскетболистами «Астаны», «Автодора», «Енисея», «Пармы-Пари» и «Самары». Матчи второго этапа пройдут с 28 января по 26 марта.