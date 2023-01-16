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«Мы сильны командой, мы все один за одного». Мини-футбольная «Столица» во второй раз выиграла Кубок Беларуси

16 января 2023 12:09
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Мини-футбольная «Столица» во второй раз стала обладательницей Кубка Беларуси. В финальном матче минская дружина в драматичном поединке при заполненных трибунах обыграла оршанский «Витэн», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы сильны командой, мы все один за одного». Мини-футбольная «Столица» во второй раз выиграла Кубок Беларуси-1

Болельщики обеих команд заслуживают особых похвал. Поддержка была ошеломительной. Однако основное и дополнительное время игры завершилось с ничейным счетом 2:2. И судьба Кубка Беларуси решалась в серии пенальти. Удачливее и мастеровитее были игроки «Столицы».

«Мы сильны командой, мы все один за одного». Мини-футбольная «Столица» во второй раз выиграла Кубок Беларуси-4

Александр Чибисов, главный тренер МФК «Столица»:
В концовке, наверное, за счет прилагаемых усилий удача нам немножко помогла. Ну и пенальти, естественно. Наша самая сильная сторона – это именно команда, то есть у нас нет отдельных личностей. Да, есть лидеры, которые могут решать, брать на себя игру, но в целом мы сильны командой, у нас коллектив, мы все один за одного.

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# Футбол Беларуси # Александр Чибисов # Фотофакт

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