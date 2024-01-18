Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Во втором раунде белоруска встречалась с сотой ракеткой мира, датчанкой Кларой Таусон. В первом сете Виктория взяла верх – 6:4, во втором уступила – 3:6, в решающей третьей партии была сильней – 6:2. Следующей соперницей нашей теннисистки станет представительница Латвии Елена Остапенко.

Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира:

Я рада, что смогла пробиться дальше. Сегодня был не самый лучший матч в моем исполнении. Несмотря на это, я пыталась искать варианты остаться в игре. Иногда тебе нужно сделать все возможное, чтобы преодолеть сложности. И думаю, что с этим я справилась.