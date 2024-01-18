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Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

18 января 2024 16:27
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Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису-1

Во втором раунде белоруска встречалась с сотой ракеткой мира, датчанкой Кларой Таусон. В первом сете Виктория взяла верх – 6:4, во втором уступила – 3:6, в решающей третьей партии была сильней – 6:2. Следующей соперницей нашей теннисистки станет представительница Латвии Елена Остапенко.

Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису-4

Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира:
Я рада, что смогла пробиться дальше. Сегодня был не самый лучший матч в моем исполнении. Несмотря на это, я пыталась искать варианты остаться в игре. Иногда тебе нужно сделать все возможное, чтобы преодолеть сложности. И думаю, что с этим я справилась.

Ирина Шиманович вышла в 1/16 финала парного разряда Australian Open.

# Теннис # Виктория Азаренко

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