Максим Царук и Ксения Норман стали победителями ЧБ по шахматам

В Минске завершился чемпионат Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин победа досталась Максиму Царуку, в его активе 7,5 очка – он одержал шесть побед и трижды сыграл вничью. Серебряную медаль завоевал Михаил Никитенко, хотя он также набрал 7,5 очка – здесь судьбу медали решили дополнительные показатели. Замкнул тройку сильнейших Денис Лазавик с 7-ю очками.

Отметим, что в мужском сегменте сразу определилась тройка лидеров, которая и разыграла комплект медалей. У женщин чемпионкой страны стала Ксения Норман, Юлия Леонова расположилась на второй позиции, бронза досталась Маргарите Бендик.