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Максим Царук и Ксения Норман стали победителями ЧБ по шахматам

18 января 2024 15:02
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В Минске завершился чемпионат Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Царук и Ксения Норман стали победителями ЧБ по шахматам-1

У мужчин победа досталась Максиму Царуку, в его активе 7,5 очка – он одержал шесть побед и трижды сыграл вничью. Серебряную медаль завоевал Михаил Никитенко, хотя он также набрал 7,5 очка – здесь судьбу медали решили дополнительные показатели. Замкнул тройку сильнейших Денис Лазавик с 7-ю очками.

Отметим, что в мужском сегменте сразу определилась тройка лидеров, которая и разыграла комплект медалей. У женщин чемпионкой страны стала Ксения Норман, Юлия Леонова расположилась на второй позиции, бронза досталась Маргарите Бендик.

# Шахматы # Максим Царук

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