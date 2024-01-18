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Ирина Шиманович вышла в 1/16 финала парного разряда Australian Open

18 января 2024 13:10
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Ирина Шиманович и Элина Аванесян вышли в 1/16 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович вышла в 1/16 финала парного разряда Australian Open-1

Девушки не без труда сломили сопротивление американки Даниэль Коллинз и украинки Надежды Киченок. Белоруска и россиянка неубедительно действовали на старте противостояния и отдали сет почти без борьбы – 2:6. Зато во втором отрезке завязалось равное соперничество, в котором сильнее были Шиманович и Аванесян – 6:4. После этого интернациональный тандем было не остановить. В третьей партии преимущество оказалось тотальным – 6:1.

# Теннис

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