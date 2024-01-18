Дмитрий Лазовский выиграл индивидуальную гонку на Кубке России по биатлону

Первая дисциплина – и сразу золото. Дмитрий Лазовский выиграл индивидуальную гонку на 20 километров на Кубке России по биатлону в Ижевске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На четырех огневых рубежах наш спортсмен допустил только один промах. Одна незакрытая мишень была в активе ближайшего преследователя Никиты Поршнева. Но белорус был хорош на лыжне и не позволил россиянину себя догнать. Бронзовую награду взял Эдуард Латыпов. Неплохо проявил себя Максим Воробей. В итоговой классификации он пятый.

Девушки разыграли медали в индивидуальной гонке на 15 километров. Беларусь представляла только одна спортсменка, Дарья Кудаева. В пассиве белоруски два промаха на стрельбище и посредственный ход по дистанции. В результате – 22-е место.