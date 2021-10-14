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Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

14 октября 2021 09:26
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четвертьфинальном поединке белоруска уверенно переиграла американскую теннисистку Джессику Пегулу – 6:4, 6:2.  

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе-1

Поединок продлился чуть более полутора часов. За это время Виктория Азаренко совершила пять эйсов, реализовала такое же количество брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.  

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе-4

На следующей стадии турнира белоруска сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Джессика Пегула # Елена Остапенко # Фотофакт

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