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Пять шайб за период. «Неман» дома сыграл с «Металлургом»

13 октября 2021 19:13
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Новости Беларуси. 13 октября состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Пять шайб за период. «Неман» дома сыграл с «Металлургом»-1

Центральный поединок дня прошел в Гродно, где «Неман» принимал одного из лидеров турнирной таблицы – жлобинского «Металлурга». Дружины уже встречались в нынешнем сезоне в середине сентября. Тогда гродненцы на выезде добились волевой победы над «волками» со счетом 2:1, которые сейчас хотели взять реванш. Противостояние изобиловало голевыми моментами. В одном только втором периоде было заброшено пять шайб, четыре из которых в ворота гостей.  

Результаты остальных встреч: «Брест» – «Гомель» (1:2), «Неман» – «Металлург» (5:3), «Лида» – «Могилев» (2:3).  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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