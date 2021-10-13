Пять шайб за период. «Неман» дома сыграл с «Металлургом»

Центральный поединок дня прошел в Гродно, где «Неман» принимал одного из лидеров турнирной таблицы – жлобинского «Металлурга». Дружины уже встречались в нынешнем сезоне в середине сентября. Тогда гродненцы на выезде добились волевой победы над «волками» со счетом 2:1, которые сейчас хотели взять реванш. Противостояние изобиловало голевыми моментами. В одном только втором периоде было заброшено пять шайб, четыре из которых в ворота гостей.

Результаты остальных встреч: «Брест» – «Гомель» (1:2), «Неман» – «Металлург» (5:3), «Лида» – «Могилев» (2:3).