Ice Star-2021. В Минске на льду «Чижовка-Арены» выступят фигуристы из 7 стран

Состязания пройдут с 14 по 17 октября. На льду «Чижовка-Арены» выступят спортсмены из 7 стран – Беларуси, России, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Украины и Эстонии. Наша сборная будет представлена во всех четырех видах программы. На турнире выступят также и обладатели олимпийских лицензий Константин Милюков и Виктория Сафонова, которые в числе первых начнут борьбу за медали. В первый день запланирована церемония открытия и короткие программы в одиночном и парном разрядах.