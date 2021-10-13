Прямой эфир

Ice Star-2021. В Минске на льду «Чижовка-Арены» выступят фигуристы из 7 стран

13 октября 2021 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартует 10-й юбилейный международный турнир по фигурному катанию Ice Star-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Ice Star-2021. В Минске на льду «Чижовка-Арены» выступят фигуристы из 7 стран -1

Состязания пройдут с 14 по 17 октября. На льду «Чижовка-Арены» выступят спортсмены из 7 стран – Беларуси, России, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Украины и Эстонии. Наша сборная будет представлена во всех четырех видах программы. На турнире выступят также и обладатели олимпийских лицензий Константин Милюков и Виктория Сафонова, которые в числе первых начнут борьбу за медали. В первый день запланирована церемония открытия и короткие программы в одиночном и парном разрядах.  

# Фигурное катание # Константин Милюков # Виктория Сафонова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко возобновила тренировки после перенесённого коронавируса
13 октября 2021 18:53

Соболенко возобновила тренировки после перенесённого коронавируса

Вопреки прогнозам болельщиков. Бескетболисты «Цмокі» обыграли «Перистери» в овертайме
13 октября 2021 18:49

Вопреки прогнозам болельщиков. Бескетболисты «Цмокі» обыграли «Перистери» в овертайме

«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»
13 октября 2021 18:33

«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»