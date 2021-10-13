«Мешков Брест» проиграл «Ольборгу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

В первом тайме борьба была упорная, ни одна из команд не хотела уступать лидерство и по возможности реализовывала каждый голевой момент. В итоге после первой тридцатиминутки счет оказался равный – 18:18. Дальше гандболисты продолжали радовать зрителей яркой и напряженной борьбой. Хозяева вышли вперед, но белорусы их далеко от себя не отпускали и до последнего пытались перевести ход матча в свою пользу. Не вышло. Итоговый счет – 34:33 в пользу датского клуба.