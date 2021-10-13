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«Мешков Брест» проиграл «Ольборгу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

13 октября 2021 19:18
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Новости Беларуси. Очередной матч гандбольной Лиги чемпионов провел «Мешков Брест». Соперник – финалист прошлого розыгрыша «Ольборг» из Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Мешков Брест» проиграл «Ольборгу» в матче гандбольной Лиги чемпионов-1

В первом тайме борьба была упорная, ни одна из команд не хотела уступать лидерство и по возможности реализовывала каждый голевой момент. В итоге после первой тридцатиминутки счет оказался равный – 18:18. Дальше гандболисты продолжали радовать зрителей яркой и напряженной борьбой. Хозяева вышли вперед, но белорусы их далеко от себя не отпускали и до последнего пытались перевести ход матча в свою пользу. Не вышло. Итоговый счет – 34:33 в пользу датского клуба.  

# Гандбол # Фотофакт

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