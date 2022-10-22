Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Итоговый счет – 7:6, 4:6, 6:3 в пользу белорусской теннисистки. Всего на корте девушки провели 2 часа 46 минут. В первом сете оппонентка имела преимущество в два гейма, но Азаренко сначала сумела нивелировать отставание, а после спокойно выиграть на тай-брейке. Вторую партию в упорнейшей борьбе американка оставила за собой. В третьем сете теннисистки продолжили сражаться за каждый гейм. Но именно Виктории с помощью невероятной поддержки мексиканских трибун удалось разрушить игру соперницы и оформить выход в свой первый полуфинал в сезоне.