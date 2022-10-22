Прямой эфир

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре

22 октября 2022 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко в феноменальном матче обыграла седьмую ракетку мира Кори Гауфф и вышла в полуфинал крупного турнира в Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре-1

Итоговый счет – 7:6, 4:6, 6:3 в пользу белорусской теннисистки. Всего на корте девушки провели 2 часа 46 минут. В первом сете оппонентка имела преимущество в два гейма, но Азаренко сначала сумела нивелировать отставание, а после спокойно выиграть на тай-брейке. Вторую партию в упорнейшей борьбе американка оставила за собой. В третьем сете теннисистки продолжили сражаться за каждый гейм. Но именно Виктории с помощью невероятной поддержки мексиканских трибун удалось разрушить игру соперницы и оформить выход в свой первый полуфинал в сезоне.

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре-4

Для Азаренко данный финал уже 23-й на турнирах категории 1 000. За выход в финал наша спортсменка поспорит с еще одной американкой, пятой в рейтинге Джессикой Пегулой. Матч состоится предстоящей ночью вторым запуском на центральном корте не ранее 01:00.

# Теннис # Виктория Азаренко # Кори Гауфф # Джессика Пегула # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей
22 октября 2022 13:22

Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей

«Команды практически равные». Как проходит первый матч соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба?
22 октября 2022 11:37

«Команды практически равные». Как проходит первый матч соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба?

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями
22 октября 2022 11:22

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями