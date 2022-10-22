Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей
Новости Беларуси. Барабанная дробь, овации, шайбы, улыбки, скрежет клюшек, победный свисток – именно так открыли новый сезон хоккеисты-любители. XVI турнир на призы Президентского спортивного клуба стартовал матчем дружины Президента, действующего чемпиона, и команды Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поединок буквально завораживал зрителей. Гости не хотели сдаваться маститому сопернику и сразу пошли в атаку. Первая шайба сезона оказалась на счету витебчан. На шестой минуте отличился нападающий с красноречивой фамилией Ворошилов.
Хозяева проснулись к последней 20-минутке и в течение последних двух минут отыграли две шайбы. Зрители не скупились ни на аплодисменты, ни на поддержку.
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Мне очень нравятся наши праздники, они очень меня вдохновляют заниматься спортом.
Гости подустали, но не сдавались, тем интересней выглядел матч. Игроки после лета соскучились по борьбе и демонстрировали красивый хоккей.
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Игорь Ворошилов, нападающий хоккейной команды Витебской области:
Конечно, настраиваешься против сильного соперника всегда, хочешь показать свои лучшие качества. Хотим выйти в финал, Витебская область уже давно туда не попадала. Будем настраиваться на каждую игру.
Итоговый счет на табло – 8:4, команда Президента завоевала первую победу в новом сезоне. Следующая игра турнира состоится 29 октября, где скрестят клюшки Брестская и Могилевская области, а также Гомель примет Гродно. Групповой раунд продлится до марта 2023 года.