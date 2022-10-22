Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей

Новости Беларуси. Барабанная дробь, овации, шайбы, улыбки, скрежет клюшек, победный свисток – именно так открыли новый сезон хоккеисты-любители. XVI турнир на призы Президентского спортивного клуба стартовал матчем дружины Президента, действующего чемпиона, и команды Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поединок буквально завораживал зрителей. Гости не хотели сдаваться маститому сопернику и сразу пошли в атаку. Первая шайба сезона оказалась на счету витебчан. На шестой минуте отличился нападающий с красноречивой фамилией Ворошилов.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями.

Хозяева проснулись к последней 20-минутке и в течение последних двух минут отыграли две шайбы. Зрители не скупились ни на аплодисменты, ни на поддержку.

Мне очень нравятся наши праздники, они очень меня вдохновляют заниматься спортом.

Гости подустали, но не сдавались, тем интересней выглядел матч. Игроки после лета соскучились по борьбе и демонстрировали красивый хоккей.