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Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей

22 октября 2022 13:22
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Новости Беларуси. Барабанная дробь, овации, шайбы, улыбки, скрежет клюшек, победный свисток – именно так открыли новый сезон хоккеисты-любители. XVI турнир на призы Президентского спортивного клуба стартовал матчем дружины Президента, действующего чемпиона, и команды Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей-1

Поединок буквально завораживал зрителей. Гости не хотели сдаваться маститому сопернику и сразу пошли в атаку. Первая шайба сезона оказалась на счету витебчан. На шестой минуте отличился нападающий с красноречивой фамилией Ворошилов.

Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей-4

Хозяева проснулись к последней 20-минутке и в течение последних двух минут отыграли две шайбы. Зрители не скупились ни на аплодисменты, ни на поддержку.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями.

Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей-7

Мне очень нравятся наши праздники, они очень меня вдохновляют заниматься спортом.

Гости подустали, но не сдавались, тем интересней выглядел матч. Игроки после лета соскучились по борьбе и демонстрировали красивый хоккей.

​Как проходит первый матч соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба? Читайте здесь.

Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей-10

Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей-12

Игорь Ворошилов, нападающий хоккейной команды Витебской области:
Конечно, настраиваешься против сильного соперника всегда, хочешь показать свои лучшие качества. Хотим выйти в финал, Витебская область уже давно туда не попадала. Будем настраиваться на каждую игру.

Первая победа в новом сезоне! Команда Президента обыграла сборную Витебской области в хоккейном турнире среди любителей-15

Итоговый счет на табло – 8:4, команда Президента завоевала первую победу в новом сезоне. Следующая игра турнира состоится 29 октября, где скрестят клюшки Брестская и Могилевская области, а также Гомель примет Гродно. Групповой раунд продлится до марта 2023 года.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Юлия Силипицкая # Алексей Баранов # Игорь Ворошилов # Фотофакт

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