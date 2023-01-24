Виктория Азаренко: «Так приятно выйти в ещё один полуфинал «Большого шлема»

Виктория Азаренко – полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии. В 1/4 белоруска одолела 3-ю ракетку мира Джессику Пегулу из США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этом турнире американка показывала стабильную игру и «закрывала» своих оппоненток в двух партиях. Ожидалось, что встреча получится упорной. Однако на деле все оказалось иначе. Если в первом сете еще была борьба, то во второй партии Азаренко ощутимо доминировала и спокойно реализовала первый же матч-поинт. Итоговый счет – 6:4, 6:1 в пользу двукратной чемпионки Australian Open.

Виктория Азаренко, полуфиналистка турнира:

Больно обыгрывать Джессику, потому что я всегда желаю ей успеха. Но в то же время я понимала, что нужно показать лучший теннис. В последнее время она играла очень хорошо, очень стабильно. Я знала, что нужно включаться с первого розыгрыша. Если бы я не выиграла сама, она бы воспользовалась возможностями. Очень горжусь тем, как реализовала свой план. Так приятно выйти в еще один полуфинал «Большого шлема».