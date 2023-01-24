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Хоккей. «Динамо-Шинник» пропустил 8 шайб от «Алмаза» в МХЛ

24 января 2023 11:51
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Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» потерпел разгромное поражение в Молодежной лиге от аутсайдера Золотого дивизиона Западной конференции «Алмаза», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Динамо-Шинник» пропустил 8 шайб от «Алмаза» в МХЛ-1

За весь матч «бобры» лишь раз смогли огорчить хозяев – на 26-й минуте отличился Матвей Ладутько. А вот соперники значительно улучшили свою статистику, отправив в ворота белорусского коллектива восемь шайб: две в первом периоде, одну – во втором и пять – в третьем. Несмотря на проигрыш, наша дружина продолжает уверенно держаться на втором месте в турнирной таблице Серебряного дивизиона. Следующий матч игроки «Динамо-Шинника» проведут дома 29 января против «Локо».

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# Хоккей # Матвей Ладутько # Фотофакт

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