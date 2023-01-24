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«Шахтёр» разобрался с «Локомотивом». Результаты матчей ЧБ по хоккею

24 января 2023 12:26
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В национальном чемпионате по хоккею состоялись очередные три поединка. Лидер турнирной таблицы солигорский «Шахтер» на выезде уверенно разобрался с «Локомотивом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» разобрался с «Локомотивом». Результаты матчей ЧБ по хоккею-1

За весь матч в ворота «железнодорожников» влетело 4 шайбы. Забить гол престижа хозяевам так и не удалось. При этом «горняки» прервали трехматчевую победную серию «Локо». У самих же дела обстояли гораздо хуже – до этой встречи в пассиве солигорского коллектива было четыре поражения в шести матчах. Победы в Орше помогла увеличить отрыв от Немана до 4 очков.

«Шахтёр» разобрался с «Локомотивом». Результаты матчей ЧБ по хоккею-4

Результаты остальных противостояний на ваших экранах. «Юность» вновь без шансов уступила «Витебску», а «Динамо-Молодечно» минимально одолело «Химик».

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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