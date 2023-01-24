«Шахтёр» разобрался с «Локомотивом». Результаты матчей ЧБ по хоккею

За весь матч в ворота «железнодорожников» влетело 4 шайбы. Забить гол престижа хозяевам так и не удалось. При этом «горняки» прервали трехматчевую победную серию «Локо». У самих же дела обстояли гораздо хуже – до этой встречи в пассиве солигорского коллектива было четыре поражения в шести матчах. Победы в Орше помогла увеличить отрыв от Немана до 4 очков.