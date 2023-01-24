Александра Саснович завершила выступление в парном разряде Australian Open

Александра Саснович завершила свое выступление в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, она была в тандеме с Терезой Михаликовой. В 1/8 финала девушки ничего не смогли противопоставить титулованнейшей паре Кравчик/Схюрс и уступили в двух партиях – 3:6, 1:6. Дальше в календаре Саснович значится турнир категории 500 в Абу-Даби.