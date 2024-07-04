Прямой эфир

Виктория Азаренко пропустит Олимпийские игры в Париже

04 июля 2024 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Опубликованы заявочные листы представителей тенниса на Олимпийские игры в Париж. Увы, но фамилия Виктории Азаренко не значится ни в одиночном, ни в парном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко пропустит Олимпийские игры в Париже-1

Это значит, что она пропустит данный старт. Экс-первая ракетка планеты в эти сроки будет играть турнир категории 500 в Вашингтоне. К слову, как и ныне идущая третьей Арина Соболенко.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Мини-футбол. «Столица» узнала соперника по основному раунду Лиги чемпионов
04 июля 2024 14:08

Мини-футбол. «Столица» узнала соперника по основному раунду Лиги чемпионов

Копилка белорусской сборной на играх «Дети Азии» пополнилась двумя бронзовыми наградами
04 июля 2024 11:43

Копилка белорусской сборной на играх «Дети Азии» пополнилась двумя бронзовыми наградами

Белоруски вышли в финал первенства Европы по борьбе
04 июля 2024 11:42

Белоруски вышли в финал первенства Европы по борьбе