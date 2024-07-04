Виктория Азаренко пропустит Олимпийские игры в Париже

Опубликованы заявочные листы представителей тенниса на Олимпийские игры в Париж. Увы, но фамилия Виктории Азаренко не значится ни в одиночном, ни в парном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это значит, что она пропустит данный старт. Экс-первая ракетка планеты в эти сроки будет играть турнир категории 500 в Вашингтоне. К слову, как и ныне идущая третьей Арина Соболенко.