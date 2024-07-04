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Копилка белорусской сборной на играх «Дети Азии» пополнилась двумя бронзовыми наградами

04 июля 2024 11:43
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На играх «Дети Азии» наша копилка пополнилась двумя бронзовыми наградами. Отличились стрелки из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Копилка белорусской сборной на играх «Дети Азии» пополнилась двумя бронзовыми наградами-1

Глеб Акуневич стал бронзовым призером в личном первенстве, а вместе с Константином Сивухиным и Алексеем Павловичем еще и в команде. Волейбольная сборная, составленная из исполнительниц до 17 лет, в трех сетах разгромила сверстниц из Сибирского федерального округа и вышла в финал.

# Спортивные соревнования

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