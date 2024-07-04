Копилка белорусской сборной на играх «Дети Азии» пополнилась двумя бронзовыми наградами

Глеб Акуневич стал бронзовым призером в личном первенстве, а вместе с Константином Сивухиным и Алексеем Павловичем еще и в команде. Волейбольная сборная, составленная из исполнительниц до 17 лет, в трех сетах разгромила сверстниц из Сибирского федерального округа и вышла в финал.