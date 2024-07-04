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Мини-футбол. «Столица» узнала соперника по основному раунду Лиги чемпионов

04 июля 2024 14:08
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Мини-футбольный клуб «Столица» узнал первого соперника по основному раунду Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. «Столица» узнала соперника по основному раунду Лиги чемпионов-1

Определились потенциальные соперники минской «Столицы» в еврокубковом турнире. Дружина Александра Чибисова начнет свой путь со второго этапа. В 5 группе, помимо нашего коллектива, выступят французский «Этуаль», а также победители группы «B» и «Н». Эти команды станут известны 25-го августа по завершении предварительного раунда. Поединки основного – состоятся в период с 22-го по 27-е октября. В следующий, элитный этап Лиги чемпионов из нашей группы выйдет только победитель.

# Спортивные соревнования

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