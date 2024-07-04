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Белоруски вышли в финал первенства Европы по борьбе

04 июля 2024 11:42
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На первенстве Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет у сборной Беларуси минимум три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски вышли в финал первенства Европы по борьбе-1

Особенно порадовали девушки. Марта Гетманова и Алина Шевчук не ощутили особой конкуренции в предварительных схватках, уверенно пробившись в финалы. Главные поединки они проведут в вечерней сессии. А накануне бронзой обзавелся Илья Валевский.

# Борьба

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