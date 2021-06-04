Виктория Азаренко обыграла Мэдисон Киз и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Новости Беларуси. По-разному сложился игровой день для Арины Соболенко и Виктории Азаренко на «Ролан Гаррос». Третья ракетка с турниром распрощалась, а вот Азаренко свой путь продолжит, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска была, хоть и не без приключений, сильнее американки Мэдисон Киз. И если первый сет наша теннисистка забрала вообще без проблем – 6:2, то во втором заставила немного понервничать.
Виктория вела – 3:0, подпустила оппонентку на расстояние одного гейма – 3:2, однако все равно вышла сухой из воды – 6:2.
А вот Соболенко ракетку зачехлила. Дальше ее не пустила россиянка Анастасия Павлюченкова. Первый сет остался за противницей – 6:4. Во втором сильнее была уже наша спортсменка – 6:2. И казалось, Арина нащупала победный ритм.
Но не тут-то было. Павлюченкова забирает третью партию под ноль и, сделав пока главную игровую сенсацию, спокойно идет дальше.