Виктория Азаренко обыграла Мэдисон Киз и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. По-разному сложился игровой день для Арины Соболенко и Виктории Азаренко на «Ролан Гаррос». Третья ракетка с турниром распрощалась, а вот Азаренко свой путь продолжит, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска была, хоть и не без приключений, сильнее американки Мэдисон Киз. И если первый сет наша теннисистка забрала вообще без проблем – 6:2, то во втором заставила немного понервничать.