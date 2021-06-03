Уступили три партии. Женская сборная Беларуси проиграла Венгрии в Золотой Евролиге

Новости Беларуси. В Чехии продолжается престижный волейбольный турнир среди женских сборных Золотая Евролига. Этот старт является этапом подготовки к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Чехии продолжается престижный волейбольный турнир среди женских сборных Золотая Евролига. Этот старт является этапом подготовки к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши спортсменки не смогли навязать борьбу сборной Венгрии. Проигрыш в трех партиях – 14:25, 18:25, 16:25.
4 июня белоруски проведут свой заключительный матч. Соперник – волейболистки из Чехии.