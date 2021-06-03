Прямой эфир

Уступили три партии. Женская сборная Беларуси проиграла Венгрии в Золотой Евролиге

03 июня 2021 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Чехии продолжается престижный волейбольный турнир среди женских сборных Золотая Евролига. Этот старт является этапом подготовки к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уступили три партии. Женская сборная Беларуси проиграла Венгрии в Золотой Евролиге-1

Наши спортсменки не смогли навязать борьбу сборной Венгрии. Проигрыш в трех партиях – 14:25, 18:25, 16:25.

4 июня белоруски проведут свой заключительный матч. Соперник – волейболистки из Чехии.

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Чехии в товарищеском матче. Отставание составило 12 очков
03 июня 2021 20:06

Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Чехии в товарищеском матче. Отставание составило 12 очков

Первый сет отдали без борьбы. Александра Саснович выбыла из парного разряда «Ролан Гаррос»
03 июня 2021 20:04

Первый сет отдали без борьбы. Александра Саснович выбыла из парного разряда «Ролан Гаррос»

Артём Челядинский назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо-Минск»
03 июня 2021 20:02

Артём Челядинский назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо-Минск»