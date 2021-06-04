Лёгкая атлетика. Кристина Тимановская победила на турнире в Австрии

Новости Беларуси. Кристина Тимановская победила на международном турнире в Австрии. Белоруска не знала равных на первом же старте летнего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале на дистанции 100 метров она остановила секундомер на отметке 11,52 секунды. А в главном забеге еще улучшила собственное время. На финише наша спринтерша показала 11,22 секунды.