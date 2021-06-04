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Лёгкая атлетика. Кристина Тимановская победила на турнире в Австрии

04 июня 2021 15:03
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Новости Беларуси. Кристина Тимановская победила на международном турнире в Австрии. Белоруска не знала равных на первом же старте летнего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лёгкая атлетика. Кристина Тимановская победила на турнире в Австрии-1

В полуфинале на дистанции 100 метров она остановила секундомер на отметке 11,52 секунды. А в главном забеге еще улучшила собственное время. На финише наша спринтерша показала 11,22 секунды.

# Легкая атлетика # Кристина Тимановская # Фотофакт

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