На ЧМ по хоккею стали известны все полуфиналисты

Новости Беларуси. На чемпионате мира по хоккею известны все полуфиналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дневной сессии во второй раунд вышли сборные США и Германии. Вечером им компанию составили дружины Канады и Финляндии.

Наиболее просто с соперником по одной четвертой разобрались американцы. Они с легкостью прошли словаков. Уже в первом отрезке представители звездно-полосатого флага отличились трижды. Во втором была зафиксирована ничья, а в третьем американцы дооформили разгром. Финальный счет – 6:1 в их пользу.