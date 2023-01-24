Виктория Азаренко обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал AO

Виктория Азаренко – полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии. В 1/4 белоруска одолела 3-ю ракетку мира Джессику Пегулу из США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За путевку в титульный матч ей предстоит сразиться с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Напомним, в четвертьфинале есть еще одна белоруска. Арина Соболенко свою встречу против Донны Векич проведет завтра, 25 января. Интересный факт: Беларусь – единственная страна, у которой было двойное представительство в четвертьфинале женского одиночного разряда Australian Open.