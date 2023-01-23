Кто лидирует в чемпионате Беларуси по шашкам-64? Рассказал главный судья соревнований

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимают участие по 12 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

Как и ожидалось, у мужчин лидируют гроссмейстеры Андрей Валюк, Игорь Михальченко, Алексей Куница, молодой гроссмейстер, который не так давно о себе заявил очень сильно и составляет им конкуренцию. У женщин на первом месте идет, как и ожидалось, Виктория Николаева, подтверждая свой класс. Экс-чемпионка Европы Вера Хващинская на втором месте. По-моему, Эмма Саврас, международный мастер, догоняет, на очко отстает. Все партии боевые, очень много результативных партий. Конкуренция высокая.