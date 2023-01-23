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Кто лидирует в чемпионате Беларуси по шашкам-64? Рассказал главный судья соревнований

23 января 2023 19:41
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимают участие по 12 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кто лидирует в чемпионате Беларуси по шашкам-64? Рассказал главный судья соревнований-1

Старт проходит по круговой системе. Уже пройдена практически половина турнирной дистанции. 23 января состоялись поединки пятого раунда. Подробности.

Кто лидирует в чемпионате Беларуси по шашкам-64? Рассказал главный судья соревнований-4

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:
Как и ожидалось, у мужчин лидируют гроссмейстеры Андрей Валюк, Игорь Михальченко, Алексей Куница, молодой гроссмейстер, который не так давно о себе заявил очень сильно и составляет им конкуренцию. У женщин на первом месте идет, как и ожидалось, Виктория Николаева, подтверждая свой класс. Экс-чемпионка Европы Вера Хващинская на втором месте. По-моему, Эмма Саврас, международный мастер, догоняет, на очко отстает. Все партии боевые, очень много результативных партий. Конкуренция высокая.

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# Спортивные соревнования # Виталий Ворушило # Андрей Валюк # Игорь Михальченко # Алексей Куница # Вера Хващинская # Эмма Саврас # Фотофакт

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