«Сильный состав, у мужчин пять гроссмейстеров». В Минске продолжается ЧБ по шашкам-64

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимают участие по 12 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходит по круговой системе. 23 января состоялись поединки пятого тура. Всего в программе состязаний их запланировано 11. Шашисты играют друг с другом по системе микроматчей из двух партий. На этом чемпионате представлен звездный состав. Здесь сражаются практически все сильнейшие спортсмены Беларуси со званиями и регалиями.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

Сильный состав, у мужчин пять гроссмейстеров международных играет, два международных мастера, мастера спорта, кандидаты в мастера. У женщин, по-моему, восемь международных званий, в том числе два гроссмейстера, шесть международных мастеров, все они у нас добивались значительных успехов в различных чемпионатах мира и Европы. В частности, здесь выступает абсолютная чемпионка мира последнего года Виктория Николаева.