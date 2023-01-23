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«Сильный состав, у мужчин пять гроссмейстеров». В Минске продолжается ЧБ по шашкам-64

23 января 2023 19:46
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимают участие по 12 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сильный состав, у мужчин пять гроссмейстеров». В Минске продолжается ЧБ по шашкам-64-1

Турнир проходит по круговой системе. 23 января состоялись поединки пятого тура. Всего в программе состязаний их запланировано 11. Шашисты играют друг с другом по системе микроматчей из двух партий. На этом чемпионате представлен звездный состав. Здесь сражаются практически все сильнейшие спортсмены Беларуси со званиями и регалиями.

«Сильный состав, у мужчин пять гроссмейстеров». В Минске продолжается ЧБ по шашкам-64-4

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:
Сильный состав, у мужчин пять гроссмейстеров международных играет, два международных мастера, мастера спорта, кандидаты в мастера. У женщин, по-моему, восемь международных званий, в том числе два гроссмейстера, шесть международных мастеров, все они у нас добивались значительных успехов в различных чемпионатах мира и Европы. В частности, здесь выступает абсолютная чемпионка мира последнего года Виктория Николаева.

«Сильный состав, у мужчин пять гроссмейстеров». В Минске продолжается ЧБ по шашкам-64-7

Чемпионат Беларуси является отборочным турниром к первенству Европы, который состоится в августе в Турции. А также к командному чемпионату мира. Он пройдет в Болгарии в июле.

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# Спортивные соревнования # Виталий Ворушило # Виктория Николаева # Фотофакт

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