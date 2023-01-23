Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» уступил «Алмазу» в МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели разгромное поражение в Молодежной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская дружина в гостях уступила аутсайдеру Золотого дивизиона Западной конференции «Алмазу» – 1:8.

В первом периоде соперники дважды огорчили подопечных Андрея Михалева. Во второй 20-минутке Матвей Ладутько размочил счет и забросил единственную шайбу «бобров». До ухода на перерыв оппоненты увеличили отрыв. А в третьем отрезке в наши ворота влетело еще пять шайб. Следующий матч игроки «Динамо-Шинника» проведут дома 29 января против «Локо».