Виктория Азаренко и Редфу больше не вместе

Новости Беларуси. 24-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко и 38-летний музыкант Редфу расстались.

Новость, распространенная американскими СМИ, стала неожиданностью для поклонников спортсменки и певца.

Журналист американского издания NY Times Бен Ротенберг написал в своем Twitter: Источник, близкий к Виктории Азаренко сообщил, что они с Редфу расстались после 20 месяцев, проведенных вместе.

Редфу, музыкант, известный, прежде всего, своим хитом Sexy and I Know It, стал парнем Азаренко несколько лет назад.

Они познакомились в 2012 на Открытом чемпионате по теннису US Open. Через некоторое время Азаренко провела совместную пресс-конференцию с Редфу.

Тогда Виктория пояснила: Он большой фанат тенниса, я большой фанат музыки. Вот мы и пришли вместе.

Редфу, сообщение в Twitter:

Я самый счастливый. Я встречаюсь с человеком номер один на земле.

За те несколько лет, пока продолжались их отношения, папарацци не успевали следить за передвижениями влюбленных. Он по возможности посещал матчи, на которых выступала Виктория.

Они вместе появлялись на вечеринках, фуршетах, пресс-конференциях. В социальных сетях с завидной периодичностью появлялись совместные фото: с шоппинга, кортов, тренировок, модных показов.

Теннисистка даже снялась в клипе Редфу. По сюжету девушка помогает главному герою, он же Редфу, сбежать из-под ареста. Смотрите видео.