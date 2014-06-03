Фёдор Емельяненко, чемпион мира по ММА: Я не сторонник женских единоборств, но этого не поддерживаю

Новости Беларуси. Юрий Царёв, ведущий «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ, взял интервью у 4-кратного чемпиона мира по ММА в тяжёлом весе Федора Емельяненко.

Смешанные единоборства - это такой традиционный спор ударника против борца. Сейчас есть такое противостояние? Говорят, что спортсмены с Кавказа, из Дагестана – прирождённые борцы. Есть такая шутка, что родители в Дагестане прячут от своего сына кассету с борьбой в шкафу.

Федор Емельяненко, чемпион мира ММА в тяжёлом весе:

Это, наверное, в прошлом было так, в первых чемпионатах. Сейчас побеждает универсальный боец, тот, кто может и бороться, и боксировать, и владеть ногами прекрасно. Нет однобоких бойцов. Тем и интересен наш вид спорта, что он универсален. Нужно уметь одинаково хорошо и бороться, и боксировать. Я бы сказал, что нужно владеть этими искусствами хотя бы на уровне мастера спорта.

Скажите, кто может участвовать в реалити-шоу «Mix fighter»?

Федор Емельяненко:

Шоу организовано для того, чтобы показать жизнь спортсменов, жизнь ребят, которые хотят добиться результатов. С ними проводит мастер-классы один из лучших тренеров по джиу-джитсу, самбо, по ударным видам техники - кикбоксинг, тайский бокс.

В последнее время очень модно брать девушек в смешанные единоборства. Например, в UFC есть целый женский дивизион, в котором господствует Ронда Роузи. Будет ли такое в «Mix fighter»?

Федор Емельяненко:

Нет, я не сторонник женских единоборств. С уважением отношусь к тем девушкам, которые защищают честь страны, выступают на Олимпийских играх в греко-римской борьбе, в боксе. Но я это не поддерживаю. Женщина должна хранить семейный очаг, заниматься воспитанием детей, должна быть женственной. И есть много видов спорта, которые в этом помогают, но никак не единоборства.

С какого возраста можно приводить детей в смешанные единоборства? У меня, например, шестилетний сын.

Федор Емельяненко:

Ещё рано. Я не сторонник того, чтобы ребенка отдавать в смешанные единоборства в таком раннем возрасте. Соревнования проводятся с 18 лет. Даже кикбоксинг и тайский бокс в малом возрасте не даёт ударную технику, а основан на общеукрепляющих упражнениях, которые пригодятся в будущем для применения именно в ударах.

Вы всё ещё не тренируетесь? Тогда мы идём к вам!