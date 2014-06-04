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15-летней фигуристке Юлии Липницкой подарили двухкомнатную квартиру в новой Москве

04 июня 2014 15:26
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Новости России. Щедрый подарок 15-летней фигуристке преподнесла девелоперская компания.

Двухкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров, расположенная на девятом этаже девятиэтажного дома в жилом комплексе «Рассказовка» в новой Москве, еще строится.

Предполагается, что дом будет сдан в эксплуатацию в 2017 году.

По словам представителя компании, среди первых потенциальных покупателей была мама чемпионки, Даниэла Липницкая.

Гасан Архулаев, исполнительный директор компании Sezar group (в интервью РИА-Новости):
Когда мы поняли, что это не совпадение, что к нам обратилась мама олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, то было принято решение подарить ей эту квартиру.

Напомним, 15-летняя фигуристка Юлия Липницкая на Олимпийских играх, прошедших в Сочи, произвела настоящий фурор.

Уроженка Екатеринбурга стала самой юной чемпионкой Олимпийских игр, выиграв золотую медаль по фигурному катанию на зимних Играх в Сочи в возрасте 15 лет 249 дней.

Несколько месяцев назад художники из Екатеринбурга презентовали Юлии Липницкой необычный подарок.

С помощью вулканической пыли они сняли о юной спортсменке целый фильм! Смотрите видео.

# Фигурное катание # Юлия Липницкая

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