4 июня в Министерстве спорта и туризма чествовали организаторов и участников ЧМ-2014 по хоккею в Минске

Новости Беларуси. 4 июня в Минске в Министерстве спорта и туризма чествовали тех, кто сработал на отлично во время проведения Чемпионата Мира в Минске. Масштабное событие потребовало усилий многих ведомств и общественных организаций. Так, грамотами и благодарностями от имени спортивного ведомства была оценена работа врачей, пограничников, спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кравчук, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Получили бесценный опыт в организации Чемпионата мира по хоккею. Много всего нового отработали, в частности, касается перевода подразделений на двусменный вариант несения службы - это вообще впервые в истории МЧС. Была создана группировка в городе Минске инженерной техники - субъекта хозяйствования для реагирования на какие-то крупные чрезвычайные ситуации.

Максим Рыженков, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам спорта, физической культуры и развитию туризма:

Необходимо сказать очень много слов благодарности в адрес городских служб по комплексному обеспечению Чемпионата. Это и организация самих мероприятий в местах проведения встреч, матчей - «Чижовка-Арена», «Минск-Арена». Естественно, в адрес коммунальных служб - и хорошие транспортные услуги были, связки хорошие предусмотрены. Обеспечение питания, проживания гостей столицы. В общем, город сработал на крепкую пятерочку, если можно так говорить.

Нагрудными знаками были отмечены самые главные участники чемпионата – хоккеисты и тренеры. И пусть накал ледовых страстей уже позади, о самых напряженных матчах, как признались спортсмены, волнительно вспоминать и сегодня. Им этот чемпионат запомнился хорошей игрой и горячей поддержкой белорусских болельщиков.

Евгений Ковыршин, игрок Национальной сборной Беларуси по хоккею:

Понравилась и атмосфера на трибунах, и в городе то, что творилось. Здорово! А про матчи, я думаю, наши матчи были самыми серьезными. Игра с Латвией по накалу и по борьбе, я думаю, превысила все ожидания.

Эдуард Занковец, заместитель главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею:

Мы знали, что Чемпионат в Беларуси будет организован на самом высоком уровне. Это правда. Действительно, мы знаем, что у нас можно организовать так, что другие могут позавидовать. И, в принципе, так оно и было. Наверное, можно сказать, что результат превзошел все ожидания.