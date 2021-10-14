Виктория Азаренко: это был действительно хороший матч, очень высокое качество игры от нас обеих

Дуэль упорной не назовешь. Если в первом сете была более-менее равная борьба (6:4), то во втором отрезке белоруска здорово прошлась по оппонентке (6:2). Если взять статистику, то Азаренко была лучше практически во всех компонентах. Она сделала пять эйсов, реализовала столько же брейк-поинтов, но допустила четыре двойные ошибки.

Виктория Азаренко, полуфиналистка турнира:

Я думаю, что это был действительно хороший матч, очень высокое качество игры от нас обеих. Очень стабильный уровень игры для меня. Я чувствовала, что действительно хорошо играла в решающие моменты. Это то, чем я действительно довольна сегодня.

В полуфинале Азаренко померяется силами с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Ранее пути девушек пересекались только раз, сильнее была белоруска.