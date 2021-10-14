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Виктория Азаренко: это был действительно хороший матч, очень высокое качество игры от нас обеих

14 октября 2021 15:58
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко – полуфиналистка крупного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В матче 1/4 была повержена американка Джессика Пегула, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Дуэль упорной не назовешь. Если в первом сете была более-менее равная борьба (6:4), то во втором отрезке белоруска здорово прошлась по оппонентке (6:2). Если взять статистику, то Азаренко была лучше практически во всех компонентах. Она сделала пять эйсов, реализовала столько же брейк-поинтов, но допустила четыре двойные ошибки.  

Виктория Азаренко: это был действительно хороший матч, очень высокое качество игры от нас обеих-1

Виктория Азаренко, полуфиналистка турнира:
Я думаю, что это был действительно хороший матч, очень высокое качество игры от нас обеих. Очень стабильный уровень игры для меня. Я чувствовала, что действительно хорошо играла в решающие моменты. Это то, чем я действительно довольна сегодня.  

В полуфинале Азаренко померяется силами с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Ранее пути девушек пересекались только раз, сильнее была белоруска.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Джессика Пегула # Фотофакт

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