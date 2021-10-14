Виктория Азаренко: это был действительно хороший матч, очень высокое качество игры от нас обеих

Новости Беларуси. Виктория Азаренко – полуфиналистка крупного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В матче 1/4 была повержена американка Джессика Пегула, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дуэль упорной не назовешь. Если в первом сете была более-менее равная борьба (6:4), то во втором отрезке белоруска здорово прошлась по оппонентке (6:2). Если взять статистику, то Азаренко была лучше практически во всех компонентах. Она сделала пять эйсов, реализовала столько же брейк-поинтов, но допустила четыре двойные ошибки.