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Виктория Азаренко досрочно завершила выступление на теннисном турнире в Майами

28 марта 2022 11:38
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Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко досрочно завершила выступление на теннисном турнире категории 1 000 в Майами. Случилось это на стадии 1/16 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко досрочно завершила выступление на теннисном турнире в Майами-1

Наша спортсменка не сумела доиграть матч. Дальше прошла представительница Чехии Фрухвиртова. Первый сет Азаренко отдала 2:6, во втором тоже проигрывала 0:3 и отказалась продолжать борьбу.

Таким образом, в основе в Майами осталась только Александра Саснович. Вечером 28 марта, ориентировочно в 21 час, она начнет противостояние со Швейцаркой Белиндой Бенчич. Теннисистки будут спорить за четвертьфинал.

# Теннис # Виктория Азаренко # Линда Фрухвиртова # Александра Саснович # Белинда Бенчич # Фотофакт

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