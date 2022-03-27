Прямой эфир

«Спешили, не доводили до логического завершения». Футболисты сборной Беларуси о том, что не получилось в игре с Индией

27 марта 2022 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусской футбольной сборной путь на европейской арене открыт, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Мы не просто победили. Мы не пропустили. Счет на табло – 3:0. Забивали Артем Быков, Андрей Соловей и Валерий Громыко.

«Спешили, не доводили до логического завершения». Футболисты сборной Беларуси о том, что не получилось в игре с Индией-1

Евгений Яблонский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Мы владели преимуществом и в первом тайме, думаю, в атаке больше спешили, не доводили до логического завершения атаки. Во втором тайме немножко подправили и вследствие забили голы. Так, хорошая товарищеская игра, двигаемся дальше.

«Спешили, не доводили до логического завершения». Футболисты сборной Беларуси о том, что не получилось в игре с Индией-4

Владислав Климович, нападающий сборной Беларуси по футболу:
Любая победа придает какие-то дополнительные положительные эмоции, поэтому рад, что выиграли. Сейчас два денька немножко отдохнуть, подготовиться к следующей игре и постараться на такой мажорной ноте закончить этот сбор.

«Игра проходила под нашу диктовку». Георгий Кондратьев о матче против футболистов Индии. Подробности здесь.

# Футбол Беларуси # Евгений Яблонский # Владислав Климович # Артём Быков # Андрей Соловей # Валерий Громыко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Саснович поквиталась за Соболенко и вышла в 1/8 финала турнира в Майами
27 марта 2022 17:56

Теннис. Саснович поквиталась за Соболенко и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

В Беларуси созданы все условия для тренировки спортсменов. Когда белорусские болельщики смогут увидеть результат?
27 марта 2022 17:32

В Беларуси созданы все условия для тренировки спортсменов. Когда белорусские болельщики смогут увидеть результат?

«Швейцарское солнце, снег идеальный». Заслуженный тренер о спорте в Беларуси
27 марта 2022 17:20

«Швейцарское солнце, снег идеальный». Заслуженный тренер о спорте в Беларуси