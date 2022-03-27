«Спешили, не доводили до логического завершения». Футболисты сборной Беларуси о том, что не получилось в игре с Индией
Новости Беларуси. Белорусской футбольной сборной путь на европейской арене открыт, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Мы не просто победили. Мы не пропустили. Счет на табло – 3:0. Забивали Артем Быков, Андрей Соловей и Валерий Громыко.
Евгений Яблонский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Мы владели преимуществом и в первом тайме, думаю, в атаке больше спешили, не доводили до логического завершения атаки. Во втором тайме немножко подправили и вследствие забили голы. Так, хорошая товарищеская игра, двигаемся дальше.
Владислав Климович, нападающий сборной Беларуси по футболу:
Любая победа придает какие-то дополнительные положительные эмоции, поэтому рад, что выиграли. Сейчас два денька немножко отдохнуть, подготовиться к следующей игре и постараться на такой мажорной ноте закончить этот сбор.
«Игра проходила под нашу диктовку». Георгий Кондратьев о матче против футболистов Индии. Подробности здесь.