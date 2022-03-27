«Спешили, не доводили до логического завершения». Футболисты сборной Беларуси о том, что не получилось в игре с Индией

Новости Беларуси. Белорусской футбольной сборной путь на европейской арене открыт, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Мы не просто победили. Мы не пропустили. Счет на табло – 3:0. Забивали Артем Быков, Андрей Соловей и Валерий Громыко.

Евгений Яблонский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Мы владели преимуществом и в первом тайме, думаю, в атаке больше спешили, не доводили до логического завершения атаки. Во втором тайме немножко подправили и вследствие забили голы. Так, хорошая товарищеская игра, двигаемся дальше.