Прямой эфир

«Игра проходила под нашу диктовку». Георгий Кондратьев о матче против футболистов Индии

27 марта 2022 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусской футбольной сборной путь на европейской арене открыт, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Мы не просто победили. Мы не пропустили. Счет на табло – 3:0. Забивали Артем Быков, Андрей Соловей и Валерий Громыко.

«Игра проходила под нашу диктовку». Георгий Кондратьев о матче против футболистов Индии-1

Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:
Игра проходила под нашу диктовку, два тайма мы атаковали, в первом тайме много вроде двигались, много владели мячом, но моментов мало создали. Второй тайм намного лучше провели, чем первый. Это и голы свидетельствуют, и создаваемые моменты, которые у нас были. В принципе, я игрой команды доволен.

Футболисты сборной Беларуси о том, что не получилось в игре с Индией – читайте здесь.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Артём Быков # Андрей Соловей # Валерий Громыко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Спешили, не доводили до логического завершения». Футболисты сборной Беларуси о том, что не получилось в игре с Индией
27 марта 2022 18:53

«Спешили, не доводили до логического завершения». Футболисты сборной Беларуси о том, что не получилось в игре с Индией

Теннис. Саснович поквиталась за Соболенко и вышла в 1/8 финала турнира в Майами
27 марта 2022 17:56

Теннис. Саснович поквиталась за Соболенко и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

В Беларуси созданы все условия для тренировки спортсменов. Когда белорусские болельщики смогут увидеть результат?
27 марта 2022 17:32

В Беларуси созданы все условия для тренировки спортсменов. Когда белорусские болельщики смогут увидеть результат?