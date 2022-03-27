«Игра проходила под нашу диктовку». Георгий Кондратьев о матче против футболистов Индии

Мы не просто победили. Мы не пропустили. Счет на табло – 3:0. Забивали Артем Быков, Андрей Соловей и Валерий Громыко.

Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:

Игра проходила под нашу диктовку, два тайма мы атаковали, в первом тайме много вроде двигались, много владели мячом, но моментов мало создали. Второй тайм намного лучше провели, чем первый. Это и голы свидетельствуют, и создаваемые моменты, которые у нас были. В принципе, я игрой команды доволен.