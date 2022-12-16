Виктор Лукашенко: спорт – это эмоции, поэтому в работе спортивного журналиста важно правильно доносить информацию
Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось вручение специальной премии «Медиаолимп-2022» в сфере спортивной журналистики. В теплой атмосфере были отмечены люди, которые внесли максимальный вклад в популяризацию спорта высших достижений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Почетной грамотой НОК Беларуси отмечены заведующий отделом спортивных программ Сергей Тулупов и специальный корреспондент, ведущая авторской программы «Спорттаймер» Юлия Силипицкая.
Юлия Силипицкая, специальный корреспондент СТВ:
Мы – спортивные журналисты, мы выбрали эту работу. Мы выбираем ее не потому, что... а по душе. То, что нас отмечают, это здорово. Это стимул, но в большей степени это ответственность. Потому что, когда ты приезжаешь на Олимпийские игры в статусе олимпийского чемпиона, от тебя уже ждут как минимум этого, а раз тебя сегодня награждают, на следующий год от тебя будут ждать как минимум такой же работы.
Со словами благодарности и напутствиями к журналистам обратился и президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
Виктор Лукашенко, председатель Национального олимпийского комитета:
Прежде всего позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством, хороший, светлый праздник. И в преддверии этих светлых праздников и принято, и всегда приятно делать что-то хорошее и приятное. В работе спортивного журналиста очень важно правильно и объективно эту информацию до людей доносить. Потому что это сфера эмоций, напряжения. И как ты эту информацию подашь, так потом люди и реагировать на это будут. И здесь собрались люди, которые, по нашему мнению, не только по мнению НОК, но и многих спортивных чиновников и людей от спорта, особенно достойны.
Прошедший олимпийский цикл был достаточно сложен. Игры в Токио и Пекине прошли с разницей в полгода, что внесло свои коррективы в работу спортивных журналистов.
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