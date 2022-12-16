Виктор Лукашенко: спорт – это эмоции, поэтому в работе спортивного журналиста важно правильно доносить информацию

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось вручение специальной премии «Медиаолимп-2022» в сфере спортивной журналистики. В теплой атмосфере были отмечены люди, которые внесли максимальный вклад в популяризацию спорта высших достижений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент СТВ:

Мы – спортивные журналисты, мы выбрали эту работу. Мы выбираем ее не потому, что... а по душе. То, что нас отмечают, это здорово. Это стимул, но в большей степени это ответственность. Потому что, когда ты приезжаешь на Олимпийские игры в статусе олимпийского чемпиона, от тебя уже ждут как минимум этого, а раз тебя сегодня награждают, на следующий год от тебя будут ждать как минимум такой же работы.

Со словами благодарности и напутствиями к журналистам обратился и президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.